’Compensatie pechstudent beschamend’

In 2015 werd de basisbeurs afgeschaft. Deze was zo’n €270 per maand voor uitwonende studenten. Daarvoor in de plaats kwam het ’sociale leenstelsel’. Grofweg gezegd: geen beurs, alles lenen en in 35 jaar terugbetalen.

De gemiddelde studieschuld van studenten steeg hierdoor aanzienlijk en bemoeilijkt later o.a. het kopen van een huis. Tot inkeer gekomen is besloten om in 2023 de basisbeurs opnieuw in te voeren. Uitwonende studenten krijgen dan €280 (tijdelijk zelfs verhoogd naar €445) per maand.

Mijn zoon is zijn geneeskundestudie in 2015 begonnen en studeert binnenkort af. Alles in één keer gehaald, alleen wat studievertraging opgelopen in coronatijd. Laatste 2,5 jaar door intensieve (onbetaalde) coschappen heeft hij amper de tijd gehad om ernaast te werken. Zijn studieschuld bedraagt ruim €50.000. Voor deze pechgeneratie studenten die onder het sociale leenstelsel vallen heeft onderwijsminister Dijkgraaf nu een beschamende €1.440 compensatie per student beschikbaar. Gedeeltelijke kwijtschelding van de studieschuld zou socialer zijn. Kan iemand mij anders uitleggen wat er ’sociaal’ is geweest aan dit ’sociale leenstelsel’?

F. van Essen, De Rijp