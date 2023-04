’Nadenken voor aanschaf huisdier’

Dat de dierenarts als een soort ’social welfare sprookjesfee’ zijn werk moet doen? Denkt u dat u bij uw huisarts terecht kunt voor èn sterilisatie van uw man èn vaccinatie voor 90 euro? Van het geld worden praktijkhuur, assistentes, voorraad betaald. En dierenarts en assistente die 24/7 on call zijn. Denkt u dat die prijzen gelijk zijn gebleven? Voor wat voor bedrag wilt u uw bed uit worden gebeld? Elke week weer. Klanten te woord moeten staan die alles duur vinden maar wel elke maand uit eten gaan. Een dier bij een broodfokker halen, en daarna steen en been klagen als er wat is. Als je het niet kan betalen, moet je twee keer nadenken voor je een dier neemt. Punt. Uit.

M. Bos, Sint Maartensbrug