’Verbieden werkt demotiverend’

We leven echt zo langzamerhand naar de grillen van een paar mensen die zichzelf erg belangrijk vinden. Het ene probleem is nog niet opgelost en ze komen met weer nieuwe maatregelen. Er wordt al zoveel gedaan op het gebied van milieubescherming, maar het schijnt nooit genoeg te zijn. Dat werkt frustrerend en maakt dat de mensen steeds minder zin hebben in al die verbiedende en verplichte maatregelingen. Laten we even wat rust nemen. We moeten al zoveel. En al dit soort verboden kost de mensen weer extra geld. Geld wat Timmermans genoeg heeft, maar de doorsnee burger is al tot het bot uitgekleed.

Aafje van der Wiel

