Premium Het beste van De Telegraaf

In het vizier: tumult vegamenu KLM smoort plan in de kiem

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Een storm aan reacties barstte los op het nieuws dat KLM het mes in vlees op de menukaart wil zetten. Dit varieerde van beschuldigingen uit de hoek van antiluchtvaartactivisten van greenwashing – groen doen voor de bühne – tot Kamerleden als Caroline van der Plas, die het onderscheid dat KLM tussen de klanten maakt bedenkelijk vindt. In de businessclass is geen sprake van het schrappen van vlees en vis, wat de aanleiding was voor grappen.