Uitslag Stelling: ’Mobieltje moet de klas uit’

Een stemmer merkt op: „Door de mobiele telefoons wordt het brein een brokkelbrein. Zeker voor jonge kinderen die nog niet hebben geleerd discipline te hebben, zou geen mobiel op school een uitkomst zijn.”

Toch vindt maar net de helft van de deelnemers dat het aan de politiek is om te beslissen over een landelijk verbod. ,,Lekker makkelijk scoren”, zo oordeelt een respondent. „Scholen en docenten kunnen hier prima zelf over beslissen, daar hebben zij het CDA niet voor nodig.” Iemand anders: „Ze zitten zelf de hele dag in Den Haag op hun mobieltjes te kijken. Laten ze daar eerst beginnen.” Een respondent: „Het CDA oppert dat leerlingen dan maar op hun tablet moeten kijken voor hun rooster. Dat raakt kant noch wal, want daarop zit natuurlijk ook gewoon internet.”

Een meerderheid denkt dat scholen het fijn vinden als zo’n landelijk verbod er komt. Ook zijn de respondenten van mening dat het mobieltjesverbod makkelijk is te handhaven in het onderwijs. Maar een respondent die leraar is, reageert: ,,Dit gaat lastig worden. Door mijn vakgroep word ik verplicht om allerlei apps te gebruiken in de les. Daarbij heb je als docent vaak geen poot om op te staan als ouders protesteren tegen het innemen van een telefoon.” Daarbij vindt een meerderheid van de stemmers dat ook studenten in het hoger onderwijs en mbo niet meer met hun telefoons in de klas mogen. Iemand merkt op: „Het zou ook mooi zijn als het verbod geldt in de pauzes. Dan leren studenten en leerlingen tenminste weer sociale vaardigheden.”

Veruit de meeste stemmers geloven dat met een smartphoneverbod de onderwijskwaliteit zal verbeteren. „De intelligentie van jongeren neemt af met de snelheid van het licht door TikTok. En als ze van de middelbare school afkomen, kunnen ze niet eens lezen.” Een respondent meldt: „In Frankrijk is dat verbod er al een tijdje en de schoolprestaties verbeteren daar zienderogen.” Iemand anders schrijft: „Wat een onzinmaatregel. Zorg eerst dat het onderwijs verbetert, in plaats van dit weer over de schutting van scholen te kieperen.”

Meer dan de helft is van mening dat smartphones schadelijk zijn voor kinderen. Een stemmer heeft daardoor ook niet zo heel veel op met de huidige generatie kinderen en hun opvoeders. „Ouders brengen watjes groot en durven geen ’nee’ te zeggen, ook niet tegen de telefoon. Kinderen zijn snel gekwetst en janken om alles.” Een stemmer vindt ook dat ouders het goede voorbeeld moeten geven en zelf ook de telefoon vaker met rust moeten laten. Iemand schrijft: „Het zou niet alleen op scholen gelden, maar ook op het werk. Ik maak regelmatig mee dat zorgpersoneel meer aandacht heeft voor de mobiel dan voor de patiënten.”

Ondanks alle klachten gelooft bijna twee derde niet dat het onderwijs van tegenwoordig nog zonder digitale hulpmiddelen kan. Kinderen zouden les moeten krijgen in het omgaan met smartphones en de verleidingen van het internet. ,,Ze moeten vooral leren zich te redden zonder digitale hulpmiddelen en weer leren hoofdrekenen, spellen en staartdelen.”