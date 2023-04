’Italiaans afval zorgt hier voor meer vervuiling’

Wekelijks rijdt er een trein met 900.000 kilo Romeins afval naar de verbrandingsovens van de AEB in Amsterdam, weet J. Kluin.

In dit afval zit veel plastic omdat de Italianen dit niet vooraf hebben gescheiden. Dit zorgt in Amsterdan en omgeving voor meer CO2-uitstoot in de lucht. Dit terwijl Nederland al langer worstelt om de CO2 uitstoot omlaag te brengen. De milieuwinst is er voor de Italianen. Kan het GroenLinks bestuur van Amsterdam, dat zo begaan is met het milieu, even uitleggen hoe dit nu valt te rijmen met haar standpunten En welke uitleg geven ze aan de Amsterdamse burgers? Bovendien, hoe verantwoordt het stadsbestuur dit beleid aan Christianne van der Wal, onze stikstofminister?

J. Kluin