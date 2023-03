Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Het leukste van een reis naar een suf EU-vergaderoord

Om het half jaar mag een andere lidstaat EU-voorzitter spelen. Zweden staat nu aan het roer. In de tweede helft van dit jaar is Spanje aan de beurt. De EU-voorzitter mag de agenda bepalen. Een machtige positie: wie bijvoorbeeld geen trek heeft in groene dwang kan eurocommissaris Frans Timmermans traineren door het voorstel gewoon niet op de agenda te plaatsen. Meestal grijpen lidstaten het voorzitterschap juist aan om onderwerpen van nationaal belang een zetje te geven in de Europese besluitvormingsmachine.