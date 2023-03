Brief 2 ’Klimaatactie niet vreedzaam’

Tegen het van de besluit van de burgemeester en de politie toch de snelweg blokkeren. Dat is betweterig, namelijk er is maar één gelijk en dat is het onze. De juffrouw zei ook nog dat subsidies ’ons’ belastinggeld behelst. Maar ik dacht, dat geldt ook voor al die agenten die paraat zijn die de malloten, al of niet vastgeketend, van de weg moeten slepen. Ik vind het een gewelddadig clubje en je hoort ook zeggen dat ’xr’ terroristische flanken herbergt. Dat is misschien nog wel een brug te ver, maar betweterigheid en dwars tegen besluiten ingaan vind ik wel een beetje eng.

W. Hulzebosch De Wolden

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: