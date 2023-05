’EU moet eerst eigen problemen oplossen’

Bekijk ook: Europese Commissie geeft Nederland standje bij jaarlijkse doorlichting

De EU heeft weer bakken kritiek op ons land en haalt onder andere de hypotheekrenteaftrek, de vele migranten zonder werk, onze groene ambities en de vele deeltijdbanen aan.

Nu is deze kritiek niet altijd onterecht, maar ik zou als EU toch even een grote spiegel kopen om daar langdurig in te kijken. Want wij hebben namelijk ook wel wat aan te merken op deze megalomane club betweters. Zo is de maandelijkse verhuizing naar Straatsburg nog steeds een aanfluiting, is de besteding van het coronafonds in bijvoorbeeld Italië een schandalig lachertje, de controle en handhaving op de begrotingsafspraken een farce en frauderen de heren en dames EU-leden met aanwezigheidslijsten en reiskostendeclaraties dat het een lieve lust is.

Eerst maar even zorgen dat je eigen zaken op orde zijn voordat je een lidstaat als Nederland de oren wast zou ik zeggen.

Jan Pronk, Beverwijk