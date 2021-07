’Zorgen voor wolvenbeheer’

Een aantal jaren geleden is Nederland ’verblijd’ met de komst van wolven. Eerst was het er eentje, daarna volgden er meer. Linkse natuurliefhebbers waren dolenthousiast. Dat die wolven weerloze schapen van even weerloze, want de wolf is een beschermd dier (!), boeren bij bosjes doodbeet en -bijt, ach dat is de natuur, dat hoort erbij, zegt men dan.

Waar is de Partij voor de Dieren in deze zaak? Schapen zijn toch ook dieren, nog mak ook. Maar omdat ze van boeren zijn, tellen ze niet mee? En wie zegt dat die wolven niet net als vossen straks naar de steden komen? PvdD doe je naam eer aan en zorg voor een goed en veilig wolvenbeheer!

W. Praal,

Capelle aan den IJssel