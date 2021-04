Jongeren komen zelf niet meer uit de schulden

Premium Financieel

Flexwerk is doorgeslagen in Nederland

In de politiek en in de polder is er grote eensgezindheid: de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeschoten. Bijna vier op de tien werkenden heeft inmiddels een flexbaan. Maar de consensus houdt op zodra er concrete plannen op tafel komen: „Een kortere WW, wat een kromme redenatie.”