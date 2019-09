’Spaarders nu al ontzien’

En al die jaren dat spaarders veel te veel hebben betaald, het is simpelweg diefstal! Gaat dit met terugwerkende kracht gecompenseerd worden? Denk het niet. Maar, vanaf 2022 gaat het feest beginnen hoor, hoewel dit wel afhankelijk is van de rente want als deze weer gaat stijgen dan zal het weer anders belast worden. In drie jaar tijd kan van alles gebeuren.

Net zoals het ‘tijdelijke kwartje van Kok’, de beloofde 1000 euro van Rutte, na het zuur komt het zoet van Balkenende etc. Ze beloven de spaarders nu van alles om een run op de banken te voorkomen want anders vallen die banken alsnog om en dat kan men niet gebruiken.

P. van Neck, Rotterdam