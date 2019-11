’Verschil in lerarensalaris is te rechtvaardigen’

Het is wel even geleden, maar na de lagere school, toen nog gewoon met zes klassen, via de middelbare school naar de hbs in IJmuiden. En de verschillen, vooral voor de leraren, zijn natuurlijk evident. Zo is het omgaan met kinderen tot 12 jaar in mijn ervaring toch wat makkelijker dan met pubers die de echte wereld gaan ontdekken.

Daarnaast hebben onderwijzers veelal een PABO-opleiding (hbo) en docenten op een atheneum of gymnasium een universitaire opleiding. Meer huiswerk, lastige toetsen en een veel hoger niveau is daarnaast ook nog een factor. Dat lijkt me voldoende reden om de verschillen in lonen te rechtvaardigen.

En waarom moeten we allemaal hetzelfde verdienen? Ook in het onderwijs zou de ambitie om hogerop te komen moeten worden beloond met meer salaris. Die motivatie valt dan ook weg.

Jan Pronk, Beverwijk