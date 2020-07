’Inzet legertrucks tegen boeren fout’

Vanuit het hele land gaan boeren demonstreren. Terecht of niet, daar heb ik geen kaas van gegeten. Maar ik zie dat aan de vooravond van dit gebeuren er legervoertuigen worden ingezet tegen deze mensen. Iedereen, van kraker tot uitgeprocedeerden, kan en mag demonstreren in dit land. Maar de inzet van het leger naar een groep van hardwerkende mensen maakt mij boos. Daar hebben wij het leger niet voor! We zijn een democratisch land en ieder moet zijn of haar demo mogen doen.

Johannes W. Morsink