’Funderingslabel willekeur’

Huizenbezitters met D en E label moeten zelf een onderzoek laten doen naar hun fundering en de kosten verhalen op Kcaf, desnoods via de rechter. Deze ’stichting’ draait huiseigenaren de nek om zonder daadwerkelijk onderzoek te doen naar de fundering. Ze hebben niet eens een visueel onderzoek gedaan naar bv scheuren of laseronderzoek. En de indicatie van de kosten is ook een vinger in de lucht. Bij mij is het €17.600 en bij mijn buren met extact zelfde label en huis €44.600. Pure willekeur. Ik ben heel erg voor dit probleem in kaart te brengen, maar dan wel ieder pand individueel. Dan hebben we over 5 jaar een goed beeld, maar dan wel door echte bouwtechnische experts.

Angelique Bosselaar