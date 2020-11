’Allemaal helm op, wel zo duidelijk

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur heeft de landelijke invoering van de helmplicht voor snorfietsers weer voor zich uit geschoven. Op zijn vroegst volgend jaar komt er een beslissing.

Terwijl het aantal ongevallen met al dan niet ernstig lelsel tot gevolg alleen maar toeneemt. Daarnaast zien we in het straatbeeld een toename van het aantal (nog steeds verboden) electrisch aangedreven skateboards en stepjes, omdat een beslissing daarover eveneens uitblijft en de politie niet handhavend optreedt.

Daarvan blijven de gevolgen niet uit omdat de eigenaren (vaak kinderen) met die ondingen gewoon van de rijbaan gebruik maken. En of het nu wel of niet mag, voer gewoon een algehele helmplicht in voor iedereen die met zo'n elektrisch voertuig op de weg verschijnt.

Dat schept in elk geval duidelijkheid en minder (hoofd)letsels.

Jan Muijs, Tilburg