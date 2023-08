Brief 1: ’Brandstofprijs zorgt voor toename werkende armen’

Duur, duurder, duurst, een liter brandstof in Nederland. Onze overheid gooit weer €0,21 op de brandstofprijzen per januari 2024. De stijging van kosten gaat maar door. Met deze stijging van ruim 10% komen er nog meer werkenden armen. Is dat wat onze overheid wil? De hardwerkende burgers compleet uitknijpen.

Goede start. Zo drie maanden voor de burgers kunnen kiezen. Met het onbetaalbaar duur maken van brandstof gaan we Nederland echt niet redden.

Een alternatief is er ook al nauwelijks, de NS gaat het reizen in de spits immers zeer fors verhogen.

Den Haag zet je schrap, er komt een tsunami aan van werkende armen!

Marcel Brouwer, Culemborg

