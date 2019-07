’Nodeloze administratie nekt leerkracht’

De lagereschoolrapporten van onze kleinzoons bekeken. Multomappen vol met A4’tjes. De grafieken zijn nog te behappen, maar alle kolommen met getallen en afkortingen zijn abracadabra voor ons. Daar moet je eerst een cursus voor volgen.

Die bladzijden vol met kolommen en grafieken moeten wel allemaal worden ingevuld door de leerkracht, vaak wel dertig keer per klas, en er moet dan ook nog een aanmoedigend verhaaltje per leerling bijgeschreven worden en dat een paar keer per jaar!

Wordt het niet allemaal nodeloos ingewikkeld en tijdrovend gemaakt allemaal?

Degene die dit heeft verzonnen moet strafwerk krijgen, honderd keer: ’ik mag leerkrachten niet met overbodig verzonnen schrijfwerk opzadelen en zal voortaan besparen op het gebruik van papier’. Die rapportjes van vroeger met een cijferlijstje met zwarte en rode pen waren zo gek nog niet. Duidelijk, overzichtelijk en begrijpelijk.

A.W. de Haas, Niedorp