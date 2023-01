Brief 3: ’Energievoorziening weer in eigen handen’

Dat mag en kan allemaal in dit land? De kranten staan vol met berichten dat de gasprijzen onder het niveau liggen van voor de crisis in Oekraïne terwijl de energieleveranciers gewoon de prijzen blijven verhogen… Ik ben het niet vaak eens met SP, maar wij moeten in dit land de energievoorziening weer in eigen hand nemen. Wat er nu gebeurt en wordt toegelaten in Den Haag is pure diefstal en dat mogen we niet laten gebeuren!

HJ van Weelde, Bennebroek

