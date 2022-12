Op 21 november had ik bloemen gestuurd aan mijn 70 jaar geworden schoonzusje Hilde in Emmen. Echter vond ik de bloemen bij thuiskomst voor mijn eigen deur. Ik had haar naam, maar mijn eigen adres ingevuld. Dat was een beetje dom. Na een mailtje naar Topbloemen met uitleg ontving Hilde snel een nieuwe beeldige bos bloemen. Het kostte me geen cent! Dat vind ik nou leuk.

Josje Penseel,

Noordwijk

