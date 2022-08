’Wetten aanpassen aan realiteit’

Dit zou betekenen dat onze wetten niet deugen, omdat geen land kan toestaan dat uiteindelijke miljoenen hier moeten worden opgevangen, omdat Nederland zo humaan is; ook voor gelukzoekers en uitgeprocedeerden. Daardoor zijn naar verluidt meer dan 80% van de asielaanvragen onterecht.

De staatssecretaris moet gaan doen wat juridisch wel mogelijk is en intussen de wetten aanpassen aan de realiteit van landen en organisaties die zich niet aan de VN-verdragen houden of zelf die verdragen (via Brussel) doen wijzigen, zodat we weer baas worden in eigen land.

L.J.J. Dorrestijn