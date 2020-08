De Kwestie: ’Helmplicht? Ik doe nog liever mijn e-bike weg’

Een overweldigende meerderheid van de reageerders op Telegraaf.nl is dan ook overtuigd tegenstander van die helmplicht. Let op: tegenstander van de plícht. Want wie een helm op zijn hoofd wíl zetten, moet dat natuurlijk vooral doen. Snoessss zou dat in ieder geval wel doen, maar deze reageerder is dan ook voor een helmplicht voor álle fietsers: „In veel landen zijn de mensen zo verstandig om dit te doen. Maar hier is hoe je haar zit belangrijker... tot je in het ziekenhuis belandt met een hersenbeschadiging.”

Veel mensen zeggen de e-bike weer weg te doen als daarop alleen nog mag worden gereden met een helm op. JM-vroom bijvoorbeeld: „Vreselijk. Die fiets en de snorscooter zijn er juist voor als je even snel ergens naar toe wil, maar niet met de auto. Met een helm is het lastig parkeren, want dan loop je met die helm. Dus gaan mensen sneller weer de auto pakken.” Fancoenraads meent ook: „Ik verkoop mijn fiets gelijk als dit erdoor komt, betuttelend gezeik! Dan pakken we de auto toch weer? Dat willen ze volgens mij ook niet!” Veldwachter zegt bovendien: „Als er helmplicht komt gaat mijn e-bike eruit. Alles in dit land is al dwang. Vriend Rutte laat wel regels bedenken om iets te verplichten, maar niet handhaven omdat hij liberaal is en de verantwoordelijkheid bij de bevolking legt.”

"Een valhelm is slechts een lapmiddel en lost het ware probleem niet op"

Met die handhaving raakt Veldwachter een teer punt bij Babbelmuts: „Je kunt berijders van een elektrische fiets best verplichten om een helm op te zetten, maar waarom zou je als overheid dat doen, als je toch niet van plan bent om te controleren en boetes uit te delen? Kijk eens om u heen. Ga eens tellen hoeveel scooterrijders een helm dragen. Zij zijn wettelijk verplicht een helm op te zetten. Een scooterrijder met een helm op is echter een uitzondering. Waarom? Omdat er niet wordt gecontroleerd. Aan alleen maar babbels hebben we niets.”

Vrijheidsgevoel

ÓtsoS-Sostó twijfelt daarnaast aan het nut van een fietshelm: „Dit is het enige vrijheidsgevoel dat we nog hebben, lekker toeren met een e-bike of snorscooter. Lekker met je haren wapperend in de wind. Moet ons dat ook nog ontnomen worden? Wie bewijst dat de helm niet net zo’n schijnveiligheid geeft als het mondkapje?”

Over die schijnveiligheid maken meer mensen zich druk. MarLou zegt over een helmplicht: „Welja, dan hoef je helemaal nérgens meer op te letten. Nog wat knie- en elleboogstukken en je waant je onaantastbaar... geen verkeersregel meer waar je je nog een béétje aan hoeft te houden!” Want over één ding zijn we het wel eens: het zal allemaal een stuk leuker worden als iedereen zich aan de verkeersregels houdt. Dat geldt bijvoorbeeld voor in lycra pakjes gehesen, volwassen mannen die op hun racefiets (geen helmplicht) langs langzamere fietsers razen alsof ze er niet zijn. Hans_wilma ergert zich kapot: „Helm op, dat mag iedereen zelf beslissen. Wat echt ergerlijk is: de wielrenners en de brommers die geen rekening houden met de (vooral oudere) fietser. Rakelings scheren ze langs je heen met de blik op oneindig en de instelling van opzij, opzij, opzij.”

"Leef de verkeersregels na en het aantal ongelukken zal behoorlijk verminderen"

Inschatting

Andersom gaat er echter ook wel wat mis: we moeten gewoon ook wennen aan het fenomeen (snelle) e-bike. „Een valhelm is slechts een lapmiddel en lost het ware probleem niet op. Dat probleem is de foutieve inschatting van een vrij nieuw fenomeen. Foutief door zowel de e-biker die moet wennen aan zijn nieuwe voertuig èn aan de snelheid, maar ook door het overige verkeer dat zich verkijkt op met name de snelheid. Ik zie veel meer heil in een proces van bewustwording en gedragsaanpassing van alle weggebruikers, om te beginnen met gewenningslessen voor (beginnende) e-bikers”, zegt Erik de Perik. Joopbo herkent dat: „Zelf gebruik ik de trapondersteuning tot 18 km/u. Met deze snelheid rijd ik veilig en kan ik vooral genieten van de omgeving. Ja, ik zie ook genoeg ouderen die de trapondersteuning maximaal gebruiken en daardoor onveilig fietsen. Door het overige verkeer wordt deze snelheid onderschat. Maar een helm opzetten, daar ben ik op tegen.” Hybride2011 heeft een holistischer aanpak: „Leef de verkeersregels na en het aantal ongelukken zal behoorlijk verminderen.”

"Geef fietsers overal voorrang op of fietsers nergens voorrang op rotondes"

Onder het motto ’gelijke monniken, gelijke kappen’ halen veel reageerders uit naar de gedachte om uitsluitend e-bikers een helmplicht op te leggen. Kees Waterkant zegt: „Als we nu voor elk voortuig op twee wielen een helmplicht instellen, dan ben je klaar. Bij onze kleine kinderen doen we het wel zonder problemen. Bij het instellen van de helmplicht op de bromfiets in een ver verleden was er ook een hoop gezeik. Voor de plicht van de veiligheidsgordels in de auto was er ook een hoop gezeik. Gewoon in 2021 verplicht een helm op.”

Daarop zegt Salix dat dat gelijkheidsbeginsel wel leuk is, maar „beter zou het zijn om de fietspaden beter te onderhouden. Gaten dichten enzo. En ook alle overbodige paaltjes midden op de fietspaden weghalen en de rare voorrangsregels op rotondes veranderen. Geef fietsers overal voorrang op of fietsers nergens voorrang op rotondes.”

Regels veranderen

Een aantal reageerders zou boos worden als de helmplicht zou worden ingevoerd, omdat dan ’weer achteraf spelregels worden veranderd’. Peer336 ziet een patroon: „Altijd hetzelfde gelul, achteraf de regels veranderen. Grijs kenteken, oldtimers, snorscooters, enzovoort. Nu heb ik geïnvesteerd in e-bikes. Ik heb bewust voor een 25-km/u variant gekozen, omdat ik geen helm wil dragen.”

"Altijd hetzelfde gelul, achteraf de regels veranderen"

Dat een helm belangrijk is, is voor Wiel Bertrand evident: „Ik vind dat dit zeker verplicht moet worden. Je hebt maar één hoofd.” Klopt en wat we daarop zetten, willen we graag zelf weten, zegt R_bor67: „Absoluut geen verplichting voor het dragen van een helm op de e-bike. Als mensen dit zelf willen: vooral doen. Ik word hier gek van. Ik koop ook een snorscooter omdat er geen helmplicht voor is. Moet ik ineens in Amsterdam een helm op! Waar gaat dit heen?” Geert_nielander is het daarmee grondig eens: „Idioot, die betuttelzucht. Wie een helm wil dragen op zijn e-bike moet dat gewoon doen. Maar ga het niet verplichten!”

Piet_baremans51 heeft nog een andere oplossing: „Zolang er geen intelligente snelheidsbegrenzer komt voor auto’s en andere motorvoertuigen, waardoor deze niet harder kunnen rijden dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid, heeft een fietshelm totaal geen zin.” En dat een helm levens kan redden? Ach, zegt V/dveer40: „Mondkapjes redden misschien ook levens.”