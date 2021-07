Uitslag Stelling: ’Pil terug in basispakket’

Vrouwenrechtenorganisaties eisen bij de rechter ’gratis anticonceptie voor iedereen’. Naast de pil zou ook een pessarium of een spiraaltje volledig vergoed moeten worden. De helft van de stemmers staat hierachter, want „niet iedereen kan de pil gebruiken vanwege medische redenen”, reageert iemand. Volgens de Consumentenbond zijn vrouwen per jaar tussen de 10 en 80 euro kwijt aan de pil. Sommige vrouwen kunnen dit niet betalen. Hoewel de meesten voor gratis anticonceptie pleiten, vinden met name veel mannelijke stemmers dat vrouwen dit ’bescheiden bedrag’ best zelf zouden kunnen ophoesten. Immers, als we de pil opnemen in het basispakket lopen de zorgkosten op, vreest deze groep. „Dat wordt doorberekend in de premies en de zorgkosten zijn al onbetaalbaar”, zegt iemand. Voorstanders reageren fel op deze argumenten: „Zorg onbetaalbaar? Nee, ongewenste baby’s of nog grotere gezinnen dat is lekker betaalbaar!”, zegt iemand.

Iets meer dan de helft van de respondenten denkt dat gratis anticonceptie het aantal ongewenste zwangerschappen kan verminderen. Men vindt het nogal vreemd dat abortus in Nederland gratis is en anticonceptie niet. „Een abortus, nazorg op medisch en psychisch vlak kost nog meer.” Dus: „Als iedereen een kleine verhoging van de ziektekosten zou accepteren is anticonceptie gemakkelijk op te nemen in het basispakket en voorkom je onnodig leed” En: „De pil in het basispakket kost miljoenen, maar als de abortusbehandelingen minder worden door gebruik wordt dat gecompenseerd.”

De vrouwenrechtenorganisaties die pleiten voor gratis anticonceptie beroepen zich op het ’zelfbeschikkingsrecht’ en spreken ook van ’discriminatie’ aangezien de vrouw meestal opdraait voor de kosten van anticonceptie. Van de mannelijke stemmers steunt 38 procent dit punt. Onder de vrouwen vindt 56 procent het discriminerend „omdat vrouwen in alles meer betalen. Denk aan de maandelijkse cyclus die ook al snel aantikt in de portemonnee.”

Andere stemmers ergeren zich juist aan het feministische karakter van deze discussie: „Erg storend dat er alleen over anticonceptie voor mensen met baarmoeders wordt gesproken, de pil gratis, dan ook condooms gratis. Verder moet er ingezet worden op een nieuw anticonceptiemiddel voor mannen.” Ook anderen vragen zich af waarom de mogelijkheden voor mannen op dit vlak zo beperkt zijn: „Wanneer komt er iets voor mannen? Waarom moeten vrouwen al die troep slikken?” Een vrouw vertelt: „Omdat ik geen hormonen wil slikken gebruik ik mijn hele leven condooms. Veel duurder dan de hormonale anticonceptie. Waarom geen subsidie voor condooms?” Op dit punt valt nog wat te winnen: „Gratis anticonceptie voor iedereen, dan ook echt iedereen. Er moet iets komen voor mannen, want nu bepalen vooral de vrouwen of ze wel of niet kinderen krijgen.” Iemand onderschrijft dit: „Als een vrouw de pil slikt moet de man maar hopen dat ze het niet ’vergeet’. Wil de man een condoom, dan krijgt hij het verwijt van de vrouw dat hij haar niet vertrouwt.”