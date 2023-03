’Laat waterschappen besturen door experts’

Waterschappen kunnen tot op zekere hoogte zelf bepalen op welke wijze zij hun taken uitvoeren. Zij doen dit zonder bijdrage uit Den Haag. Daartoe heffen zij een eigen belasting ad euro 3,2 miljard en daarom mogen wij stemmen ofwel ’No Taxation without Representation’. Op zich een legitieme reden, maar het is de vraag wat een dergelijke extra bestuurslaag daadwerkelijk oplevert. Het beleid wordt immers bepaald door Europa, Den Haag, provincies en gemeenten waartegen waterschappen politiek weinig tot niets kunnen inbrengen. Vanaf 2008 doen ook politieke partijen mee hetgeen leidt tot politieke versnippering/compromissen en het verbreken van verkiezingsbeloftes. Beter zou zijn waterschappen te laten besturen door experts die het reeds vastgestelde beleid uitvoeren en Provinciale Staten het budget te laten beheren. Waterschappen leven al te lang in geleende tijd.

Huub Kapel