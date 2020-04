Privilege van D66 kent geen grenzen

In een opiniestuk over steun voor de KLM schreef D66-Kamerlid Jan Paternotte dinsdag in Het Financieele Dagblad dat vakantievluchten naar de zon ’geen economische meerwaarde voor Nederland’ hebben. We zouden meer tijd moeten doorbrengen ’op Texel, op de Veluwe of in de Efteling’. Je kunt er donder op zeggen dat als we dat massaal zouden doen Jan Paternotte gaat schrijven dat we daar de natuur kapotmaken, of in de Efteling ons onnodig volproppen met suikerspinnen en pannenkoeken, en beter thuis kunnen blijven.