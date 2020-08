Brief 3: ’Dekt de burgemeester zich in?’

Na de Schilderswijk in Den Haag is ook tuig in bepaalde wijken in Utrecht aan het rellen en vernielen geslagen. De burgemeester reageert heel ferm: „Dit kan beslist niet'”.

Ook meent hij dat de daders hard aangepakt moeten worden. Kan zijn dat de jongeren na deze sterke uitspraken eieren voor hun geld kiezen, maar helemaal zeker is dat niet.

Een deel van de daders is van allochtone afkomst. Misschien wil de eerste burger hen een hand boven het hoofd houden, bijvoorbeeld om te voorkomen dat hij wordt beschuldigd van racisme, als hij zegt dat deze jongeren te weinig kansen krijgen en geen goede opleiding. Ofwel: het ligt niet aan deze jongeren.

Zo, de burgemeester heeft zich ingedekt.

David Vesters

of een van de andere brieven