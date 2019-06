’Nederland in nood’

Den Haag hamert er keer op keer op dat Nederland een goed land is, zo niet het allerbeste land in de wereld, op vrijwel elk gebied. We hebben alles onder controle, beweren ze.

Maar maandag ging het helemaal fout: een noodnummer dat niet werkt!

Als zo hoog van de toren wordt geblazen dat het hier het beste is, dan moet dit land er toch ook in kunnen slagen een veilig 112-systeem te laten draaien, met een goede back-up voor als er toch iets mis gaat.

Ik ben inmiddels gewend aan praatjes uit Den Haag als ’sorry’ en ’onaccepetabel’. Ik geloof ze niet meer.

G. Petalas, Spijkenisse