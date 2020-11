’Gepensioneerde buitenspel’

Dat bij de VVD het blijspel van voor de verkiezingen altijd omdraait in een drama na de verkiezingen is nu wel bij heel de bevolking bekend. Wat echter voor een grote groep Nederlanders, de gepensioneerden, een echt drama gaat worden is het feit dat bij de VVD, PvdA, CDA en D66 geen enkele keer de pensioenkorting wordt genoemd. De SP schrijft dat ze de pensioenen willen beschermen en Groen Links wil de pensioenopbouw veranderen. Een duidelijk standpunt tegen de pensioenkorting is nergens te vinden.

A.J. de Brouwer,

Goes