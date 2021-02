Brief 2 ’Partij met gezond verstand’

En zou het dan niet heerlijk zijn dat er één partij bij is tussen al die partijen en partijtjes, die gewoon zegt: ’Mensen wij beloven niks, maar wij gaan ons best doen voor jullie, en zien wel hoe ver we komen’. De huidige partijen beloven van alles maar ze doen niks. En daar heb je echt niks aan. Een partij met gezond verstand, dat zou fijn zijn.

Susan Schouten, Zutphen

