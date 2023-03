Brief 1 ’Amerika moet met bewijzen komen voor lab-theorie’

Corona moet een oorsprong hebben en naar die oorsprong wordt nog gezocht, met name in China. Amerika vermoedt dat een laboratorium in Wuhan de boosdoener is. Ofwel: China is in dat lab bezig met het ontwikkelen van biologische en chemische wapens. Daar zijn geen harde bewijzen voor, maar Amerika denkt dat dat zo is.

Waarom denkt Amerika dat? Om het vijandbeeld een boost te geven? Om de wereld ervan te overtuigen om aan de kant van de VS China een halt toe te roepen, vooral ook in economisch opzicht? Om een mondiale nieuwe koude oorlog in gang te zetten?

Of, misschien hebben de Amerikanen gelijk wat dat laboratorium betreft. Laat ze dan komen met bewijzen. Irak zou destijds ook abc-wapens hebben. Patsboem, bombarderen dus. Maar Amerika zat ernaast. Geen wapen te vinden.

Gerard Brekelmans

of een van de andere brieven