’Ahoy en Rai gebruiken voor coronaopvang’

De patienten gaan nu weer verspreid worden over andere ziekenhuizen door heel Nederland en soms naar Duitsland.

Wij denken misschien simpel, maar met de vorige golf waren er al extra bedden en zuurstofapparaten ingeslagen. Ook was Ahoy al ingericht om de grote massa op te vangen, maar dat was toen al niet meer nodig. Waarom nu wachten?

Waarom niet nu weer een gedeelte van Ahoy, de Rai en de Jaarbeurs inrichten voor alleen maar corona gerelateerde patiënten? Op die manier kun het virus buiten de ziekenhuizen houden en alle afdelingen openhouden. Zet de hospiks in en de mensen die nu al speciaal reïntegreren voor corona en er speciaal (versneld) voor werden opgeleid. De catering van de beursgebouwen kunnen openblijven en de beurzen staan nu toch leeg. En dan hoeven de mensen uit bijvoorbeeld Brabant niet naar Groningen te worden vervoerd of andersom.

We hebben de heren er nog niet over gehoord en misschien is dit te ingewikkeld, maar bij deze. We denken graag mee.

Helène Bakker