In Het Vizier Tien dagen Qatar: islam verbiedt alles, maar drank en prostitutie zijn normaal

Door Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Hypocriet, verwarrend, beklemmend, veilig en boeiend tegelijk. Tien dagen het WK volgen is tien dagen leven in Qatar; tien dagen onderdeel uitmaken van een in onze westerse ogen schizofrene maatschappij. Onvoldoende om een cultuur en samenleving te doorgronden, maar je ziet wat je ziet: een islamitische samenleving met eerste- en tweederangsburgers, met 300.000 veelal rijke Qatarezen en zo’n 2,5 miljoen veelal minder bedeelde (arbeids)migranten. Alle macht is in handen van een minderheid, bestaand uit een paar Qatarese families met emir Timim bin Hamad al-Thani als staatshoofd van deze absolute monarchie.