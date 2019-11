’Nagedachtenis slachtoffer niet bezoedelen’

Niettemin is de advocaat van Jos B. bezig de zaak te traineren. Immers zijn cliënt heeft rechten. Maar de nagedachtenis van Nicky, mag niet worden bezoedelt door dit gedoe. Nicky had recht om als kind een onbekommerde jeugd te hebben en dat is hem door een smeerlap afgenomen. De ouders van het kind zullen de manipulatieve handelingen van Roethof, (advocaat J.B.) als uitermate smartelijk ondergaan.

Hugo Pronk, Amsterdam