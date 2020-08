Brief 2 ’Valpartij Jakobsen risico van het vak’

Wat wordt er gedaan aan letsel op voetbalvelden, hockey velden, in de zaal bij handbal of met waterpolo? Wat doe je als je polsstok breekt? Of je been breekt in de zandbak bij het verspringen? En ga zo maar door. Wielrennen veiliger maken? Wat zou men denken van de laatste 500 meter van een koers door het zand, 40 tot 50 cm diep, te laten gaan? Knappe sprinter die dan de 80 km/u per uur nog haalt. Allemaal onzin. Elke sporter die een gevaarlijke sport gaat doen is, nee, moet doordrongen zijn van de risico’s. Normaal oversteken kan zelfs vandaag de dag levens gevaarlijk zijn. Gewoon domme pech.

J. Prins, Sliedrecht