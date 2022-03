Premium Het beste van De Telegraaf

Wat niet weet, wat niet deert-kabinet

Door nausicaa marbe

Wat doet een bange overheid wanneer een doofpot openbarst en wanbeleid onverbloemd aan het licht komt? Niet direct schuld bekennen, leerden we van vier kabinetten Rutte. Vaak wordt gekozen voor damage control ten koste van de slachtoffers. Dat doe je door de transparantie over wat er fout ging zoveel mogelijk te belemmeren. Maar er is nog een probate manier om als overheid de handen chronisch in onschuld te wassen: ervoor zorgen dat je geen ongunstige feiten meer registreert.