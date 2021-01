Brief 2: ’Omtzigt niet bang voor Rutte’

Ook gisteren bleek weer in het debat over de toeslagenaffaire, dat Omtzigt zijn hart op de juiste plaats heeft en niet alleen een stemmentrekker is, maar een van de weinigen in de Kamer die zich onttrekt aan de partijdiscipline en ook niet bang is om Rutte tegen te spreken.

Wat dat betreft is er geen grotere tegenstelling in politici te noemen; de eerlijke Omtzigt, een echte volksvertegenwoordiger en de door en door hypocriete machtspoliticus Rutte.

Bert Osendarp, Irechek

