’Een wereld die nu ook in Bloemendaal aanklopt’

Commotie in Bloemendaal over de geplande komst van 90 asielzoekers, waarvan 30 minderjarigen zonder ouders in een villawijk in Aerdenhout. Keyvan Shahbazi, ’de Tuinman van Bloemendaal’ schetst de impact van de boodschap waarmee de inwoners worden geconfronteerd.

Asielzoekers in Ter Apel. Bloemendaal staat voor de opgave 90 asielzoekers op te vangen. Ⓒ FOTO ANP/HH