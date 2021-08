’Minder vergaderen in Kamer versterkt het land’

Buitenland

Van corruptie verdachte oud-minister Aruba beëdigd in parlement

Op Aruba is vrijdag oud-minister Benny Sevinger beëdigd als parlementariër. Sevinger is verdachte in een grote corruptiezaak en zat zeventig dagen vast tot hij deze week voorlopig werd vrijgelaten. Dat hij kort daarop werd beëdigd in het parlement, noemt de Arubaanse premier „een zwarte dag voor Aru...