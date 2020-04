’Ouderen niet preventief opsluiten’

Het is weer veel drukker in winkelstraten en parken, mede door het fraaie weer. De talkshows hebben het alleen maar over slimme opheffingen van de lockdown, waarbij, als één van de oplossingen, miljoenen ouderen in onze maatschappij preventief opgeborgen zullen moeten worden om de economie weer vlot te laten trekken door het leger van 55-minners, die weinig lichamelijke klachten lijken te krijgen bij besmetting. Over het feit dat deze groep mogelijk gevoeliger is voor herseninfarcten als gevolg van besmetting horen we niemand, maar weten we ook nog niets zeker.

Een griezelige, deprimerende tweedeling in de maatschappij staat ons te wachten. In dat geval zullen niet alleen onze kleinkinderen ons niet meer mogen zien, maar ook onze kinderen niet meer. Oppassen op de kleinkinderen is dus niet meer toegestaan. Mantelzorg door onze kinderen zal verboden worden. Ouderen moeten dat soort zaken maar onderling regelen. Restaurants zijn voor ouderen passé, rampzalig.

Waar is de solidariteit in de samenleving gebleven, waar we al jaren zo trots op zijn in Nederland en die ons zo positief onderscheidt van een samenleving zoals die in de Verenigde Staten?

H.Massier

Kropswolde