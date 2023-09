’Geen geld naar CO2’

Bekijk ook: Aantal kolencentrales in China blijft rap groeien

In China staan momenteel 211 kolencentrales en er worden in de komende paar jaar nog 400 bijgebouwd. Hetzelfde gebeurt in India waar een verdubbeling van het aantal centrales is gepland.

De tientallen miljarden die wij bestemmen voor CO2-reductie hebben dan ook geen enkel effect. Het wordt tijd onze ambitieuze klimaatplannen te temperen. Het is beter gelden te besteden aan problemen die nu vragen om een oplossing.

A. v/d Geest, Oegstgeest