’Woonzorgcentra terug’

Ouderen kunnen rekenen op een passende woning en goede zorg. Tegelijkertijd is er doorstroming van woningen voor de vele woningzoekenden. Ik mis echter het financiële aspect. Vroeger werd de AOW ingehouden bij wijze van woonbijdrage en kreeg de bewoner een bedrag aan zakgeld. De rest werd uit de bijstand betaald of uit pensioen. De familie kon het aanwezige kapitaal wegsluizen door er onroerend goed voor te kopen. Dat mag natuurlijk nooit meer gebeuren. Of je nu kapitaal hebt, pensioen of uitsluitend AOW: besteding ten behoeve van het wonen is een vereiste!

Marian Uppelschoten,

Gistel