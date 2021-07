Prikplicht? Dan vaar ik naar Urk...

Premium Reizen

Onvergetelijke reisherinneringen: plakkende Smac en een flirtende Kostas

Of je deze zomer nou over de grens gaat of lekker in eigen land blijft: op vakantie gaan betekent genieten, tot rust komen en nieuwe herinneringen maken! De redactie van VRIJ dook in zijn fotoalbums en vertelt over die onvergetelijke vakantie van vroeger.