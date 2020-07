Daarop ben ik naar tuinmeubelcentrum Kees Smit in Amersfoort gegaan met het verzoek of zij mij een nieuwe armleuning konden leveren en bij voorkeur 2 stuks, 1 voor links en 1 voor rechts (ivm kleurverschil). Twee dagen later werden deze bij mij thuis afgeleverd geheel kostenloos. Service van de zaak zei Kees Smit. Top!

Paul van der Top,

Bosch en Duin