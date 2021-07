Uitslag Stelling: ’Shell wint in hoger beroep’

Shell-baas Ben van Beurden vindt het niet terecht dat Shell als enige bedrijf een dergelijk vonnis aan zijn broek heeft gekregen. Bijna alle respondenten zijn het hiermee eens. Zo zegt één van hen: ,,Je kunt een bedrijf niet eenzijdig klimaatdoelstellingen opleggen. Ze hebben te maken met concurrenten. Dit is een probleem van ons allemaal. De veranderingen moeten per industrietak gelijk opgaan.”

Slechts een kwart van de stemmers denkt dat de door de rechter opgelegde inspanningen gaan helpen het klimaat te verbeteren. Een respondent meent: ,,Niet alleen Shell, maar alle bedrijven moeten hun productieprocessen zo inrichten dat de klimaatschade gereduceerd wordt tot nul.” Wel is bijna driekwart ervan overtuigd dat het klimaatvonnis schadelijk is voor de concurrentiepositie van het bedrijf.

Een ruime meerderheid vond het destijds niet terecht dat Milieudefensie en 17.000 burgers de klimaatzaak hadden aangespannen tegen Shell. Een meerderheid denkt ook dat Shell in het hoger beroep gelijk gaat krijgen. Eén van hen: ,,Het klopt niet dat Shell ons allen leed zou aandoen door brandstof te winnen en te verkopen. Of een bedrijf dat mag doen, moet worden bepaald door de politiek, niet door rechters.” Een andere respondent noemt het dan ook een ’politiek vonnis’. ,,Willekeur, zowel bij het jaar waarmee wordt vergeleken en het jaar waarin de reductie in uitstoot gerealiseerd moet zijn.”

Een respondent vindt het ’dwingelandij’ en geen recht doen aan wat de meerderheid van de Nederlanders wil of ’wat goed is voor de grootste groep Nederlanders’. ,,Slachtoffers van deze beroepsactivisten kunnen niets anders dan in beroep gaan.”

De oliemaatschappij zegt zelf in 2050 een uitstoot van nul procent te kunnen realiseren. Een krappe meerderheid acht dit niet haalbaar. Er is echter ook een stemmer die vindt dat niet alleen Shell, maar ook andere zware industrie-bedrijven voor de rechter gesleept zouden moeten worden. ,,Waarom zo treuzelen, we hebben nu al te maken met wateroverlast, bosbranden en stormen.” Een andere respondent, echter: ,,Laten we stoppen met deze gekkigheid. We hebben Nederland anders straks niet schoner, maar wel armer gemaakt.”

Het vonnis in de klimaatzaak behelst ook zogenaamde scope 3 emissies, oftewel uitstoot door derden. Het zou kunnen betekenen dat Shell ook verantwoordelijk gemaakt kan worden voor de uitstoot door automobilisten. Ruim driekwart van de respondenten vindt dat het oliebedrijf dit niet hoeft te doen. Een respondent vindt dit raar: ,,Hoezo kan Shell daar verantwoordelijk voor zijn? Als ze stoppen met benzine, dan gaan automobilisten wel naar een andere pomp.” Een andere respondent noemt het 'wel heel makkelijk om de schuld bij Shell te leggen. ,,We zijn allemaal verantwoordelijk.”

Wel vertrouwt een meerderheid erop dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt in de klimaatdiscussie. ,,Natuurlijk moeten ze opkomen voor hun rechten. Maar dat laat niet onverlet dat Shell zijn verantwoordelijkheid neemt voor het klimaat.”