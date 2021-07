Wat een achterlijke elite die over onze veiligheid gaat

Peter R. de Vries vecht voor zijn leven. Geweld loont in Nederland. De autoriteiten weten precies hoe ze journalisten na een aanslag het bos in moeten sturen. Gezagsgetrouw praten journalisten het falende gezag na: jammer, De Vries wilde zelf geen beveiliging. In de voorbije decennia zijn er drie aanslagen geweest op opiniemakers: op Pim Fortuyn in 2002 (opiniemaker en kandidaat-Kamerlid), Theo van Gogh in 2004 (scenarist en opiniemaker) en nu op De Vries (opiniemaker en misdaadjournalist). Verantwoordelijkheid nemen en fouten toegeven is kennelijk niet meer van deze tijd.