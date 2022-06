’Russen niet geraakt door sancties’

Daarover is nauwelijks iets bekend. De maatregelen die Rusland neemt, zijn voor ons wel direct voelbaar. Hoge energieprijzen, dure boodschappen en veel financiële onzekerheid voor burgers en bedrijven. Blijkbaar wordt de Russische bevolking totaal niet in het hart van het dagelijks leven getroffen. Je hoort en ziet niets terwijl het dagelijks leven voor de Russen gewoon doorgaat. Protesten, demonstraties in Rusland blijven uit.

J. Beaudoin