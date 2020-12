Brief 2 ’Zon en wind zijn niet genoeg’

Urgenda wil toch zo graag dat Nederland zo snel mogelijk de uitstoot van CO2 reduceert? En in Nederland zijn al genoeg wegen die worden aangeduid met Atoomweg!

Politiek span je in, want de voorbereidingstijden voor het bouwen van een nieuwe kerncentrale duren altijd lang. Bij de volgende regering moeten de biomassacentrales en de subsidies per direct worden gesloten.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

