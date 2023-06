’Bloemen niet duurzaam’

Een lelieteler mag van de rechter bepaalde bestrijdingsmiddelen niet meer gebruiken in verband met mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Deze middelen worden al decennia gebruikt op geteelde bloemen, leuk voor op tafel maar na een week rijp voor de vuilnisbak. Bloemen in het wild vergaan en verdwijnen gewoon in de natuurlijke cyclus. Het telen van bloemen is niet duurzaam. Zet een plant neer die jaren meegaat.

John Dijkxhoorn, Delft