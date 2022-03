Ombudsman: Wel of geen uitzondering

Een mondkapje dragen is niet verplicht als iemand bijvoorbeeld een medische reden heeft. Dit moet men dan kunnen bewijzen met een uitzonderingskaartje. Daarop kan men bijvoorbeeld het telefoonnummer van een huisarts schrijven. Zo kan men aan de boa’s laten zien dat zij inderdaad geen mondkapje op hoeven. Leo heeft PTSS en daarom een uitzonderingskaartje.

Wanneer de boa’s Leo aanspreken over het niet dragen van een mondkapje, willen de boa’s volgens Leo niet naar zijn uitzonderingskaartje kijken. Ook luisteren ze niet naar hem. De boa’s ervaren dit anders. Zij vinden dat Leo niet meewerkt en zeggen dat Leo zijn identiteitskaart niet wil laten zien. Daarom moet Leo mee naar het politiebureau. Leo is niet blij met hoe het contact met de boa’s is gelopen en voelt zich ongehoord. Hij dient daarom een klacht in bij HTM. Hij krijgt reactie op zijn klacht via een e-mail. Daarin staat dat HTM vindt dat de boa’s goed hebben gehandeld. De klacht van Leo is ongegrond. Daar is Leo het niet mee eens. Hij klopt aan bij de Nationale ombudsman.

Onze collega Otmar onderzoekt Leo’s klacht. Hij ziet dat er in deze zaak veel fout is gegaan. Zo waren er videobeelden van het incident. Deze had HTM niet bekeken en in hun dossier gestopt. Dat vindt de ombudsman erg onzorgvuldig. Op de videobeelden blijkt dat Leo zijn uitzonderingskaartje aan de boa’s wil laten zien. Maar de boa’s willen hem niet bekijken en zeggen dat een uitzonderingskaartje niet geldig is. Dat klopt niet. Het uitzonderingskaartje van Leo is wel geldig. Ook vindt de ombudsman het jammer dat HTM geen persoonlijk contact met Leo opnam maar hem dus alleen per e-mail een reactie stuurde.

Tot slot ziet de ombudsman dat HTM andere belangrijke regels die gelden bij klachten over boa’s niet heeft gevolgd. HTM heeft de politie en het Openbaar Ministerie (OM) niet verteld over de klacht. Dat is volgens de wet wel verplicht. De politie en het OM controleren of boa’s hun werk goed uitvoeren. Al met al vindt de ombudsman dat HTM de klacht niet zorgvuldig heeft behandeld.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en een overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.