’Winter verdringt even coronacrisis’

Hooguit een paar weken en het is weer voorbij. Dus laten we er maar van genieten. Alles en iedereen is in de ban van sneeuw en ijs én de allesomvattende vraag of er toch nog een Elfstedentocht in het verschiet ligt. IJs en wederdienende komt de Tocht der Tochten. Er alleen van dromen geeft al onderbuikgevoelens. Corona is voor heel even op de achtergrond geraakt. Wie had dat kunnen bedenken!

Jan Muijs, Tilburg